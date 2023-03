Bope surpreende trio armado com pistola em carro

O carro em que eles estavam foi interceptado pelo Bope, no Bairro Paraíso, em Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Três homens, entre eles um foragido que responde por homicídio, foram presos na noite desta quinta-feira (3) em posse de uma pistola calibre 380 carregada com dez munições.

O carro em que eles estavam foi interceptado pelo Bope, no Bairro Paraíso, em Santana, a 17 km de Macapá.

De acordo com informações repassadas por populares ao Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva, o Giro, o trio utilizaria o armamento encontrado dentro do carro modelo Hb20, para executar membros de facções rivais.

A cor e a numeração da placa repassada pelos denunciantes foram fundamentais para a rápida localização do veículo, encontrado quando trafegava pela Rua 15 de Novembro.

Os ocupantes do carro, Jorge Gabriel Lopes Martins, o Gabrielzinho, de 18 anos, Fabiano Cardoso Almeida, de 22, e Wilson Soares Benício, de 34 , não resistiram à abordagem.

Eles obedeceram aos comandos dos policiais do Giro e foram presos, sendo levados sem nenhum ferimentos para a delegacia, juntamente com a arma de fogo achada no veículo.