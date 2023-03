Carente, Itaubal vai pagar quase R$ 200 mil por show de Joelma

Contratante é a prefeitura, que vai pagar a cantora em duas parcelas

Por SELES NAFES

Com pouco mais de 5 mil habitantes e um dos piores índices de desenvolvimento do Amapá, o município de Itaubal, a 112 km de Macapá, vai desembolsar quase R$ 200 mil por um show da cantora Joelma. E olha que nem é o aniversário da cidade, que só completará 31 anos de criação no próximo dia 1º de maio.

A contratante é a prefeitura de Itaubal, ainda sob o comando do prefeito José Serafim (PL), que está no segundo mandato. Serafim está sendo processado pelo Ministério Público do Estado por pintar prédios públicos com cores de sua campanha eleitoral. Uma ação ajuizada pelo MP exige que ele repinte os prédios com dinheiro do próprio bolso.

Desta vez, o prefeito contratou a cantora Joelma para se apresentar num evento da prefeitura amanhã (6). O contrato com a empresa J Musica Produções Artísticas, de propriedade da cantora, foi publicado no Diário Oficial do Estado.

O contrato prevê o pagamento de um sinal de R$ 95 mil e uma segunda parcela de R$ 95 mil, totalizando R$ 190 mil. O contrato também foi assinado com dispensa de licitação e publicado no último dia 28 de fevereiro.

Para um município que depende quase que exclusivamente de verbas federais, o valor do cachê é uma verdadeira fortuna.

Pelo visto, Itaubal pode ser carente em atividades econômicas, urbanização e outras áreas, mas o prefeito acredita que ter um show da Joelma vai deixar tudo melhor.