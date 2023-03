Carreta do Hospital de Amor faz mamografias na zona sul

Consultório itinerante oferta exames até quinta-feira (16). Carreta está no CEU das Artes, ao lado da Cidade do Samba, zona sul de Macapá.

Da REDAÇÃO

A Carreta do Hospital de Amor estacionou, na segunda (13) no CEU das Artes Zona Sul, na Avenida Ivaldo Veras, ao lado da Cidade do Samba, onde ficará até a próxima quinta (16) com a oferta de 60 exames de mamografia por dia para mulheres de 40 a 69 anos.

O atendimento ocorre no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h30. Para realização do exame são necessários os seguintes documentos: cópia do RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de endereço. Não é necessário encaminhamento médico.

Apesar carreta estar localizada no Bairro Jardim Marco Zero, moradoras de outros bairros e zonas da cidade podem buscar o serviço no CEU das Artes.

A ida do consultório itinerante do Hospital de Amor até a zona sul da capital é uma parceria com a Prefeitura de Macapá.