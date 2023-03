Casa de vereadora é alvo de tiros em Macapá

O crime ocorreu por volta das 5h desta quinta-feira (16)

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

A residência da vereadora Luany Favacho (Pros) foi alvo de tiros, no início da manhã desta quinta-feira (16), na zona sul de Macapá.

Ainda há poucas informações a respeito, mas o Portal SelesNafes.Com apurou com fontes da polícia que o atentado ocorreu por volta das 5h, na Rua Mamédio Leal, no Bairro Jardim Equatorial.

Foram disparados pelo menos 12 tiros que atingiram o muro e o portão da casa da parlamentar, que é casada com um empresário da construção civil.

Ninguém ficou ferido. Até às 9h a Polícia Militar do Amapá continuava na residência junto com equipes da Polícia Civil.

Luany Favacho está no segundo mandato de vereadora e pertence a uma família de políticos do Amapá. Ela é irmã do deputado federal Acácio Favacho (MDB) e do estadual Júnior Favacho (MDB).

A família tem ainda o pai, Amiraldo Favacho (conselheiro de contas e ex-deputado), e a mãe Francisca Favacho, ex-deputada estadual.