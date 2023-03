Acompanha a análise de Esdras 9

Bom dia! Um casamento tem mais chances de dar certo com marido e esposa têm perfis opostos ou semelhantes. As características diferentes de personalidade sempre vão existir, mas quanto mais afinidade houver, melhor. Hoje vamos acompanhar a análise de Esdras 9, que narra a preocupação dos sacerdotes de Deus com os casamentos de judeus com pessoas de outras nações com costumes muito, mas muito diferentes. Tenha uma ótima quarta-feira (1º) com o nosso Senhor Jesus!