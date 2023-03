Caso Eldo: Polícia pede prisão preventiva de motorista

Barbeiro morreu após picape avançar preferencial e atingir motocicleta

Por JÚLIO MIRAGAIA

A Polícia Civil pediu a prisão preventiva de Miguel Ângelo do Rosário Almeida Filho, 40 anos, o condutor do veículo que atropelou e matou o barbeiro Eldo Monteiro Duarte, de 42 anos. O caso ocorreu em fevereiro, em uma rotatória no bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

O pedido foi feito na última sexta-feira (3), pela delegada Josymaria Coelho Jorge, para que o motorista responda em regime fechado pelo crime de homicídio culposo com aumento de pena pela omissão de socorro e pelo crime de fuga.

De acordo com o inquérito do caso, as inconsistências e contradições no depoimento prestado pelo investigado levam à necessidade da reclusão.

“… torna-se clara a insegurança pela aplicabilidade da lei penal em face do agente que apesar de ter se apresentado mais de 3 dias após o crime, em suas alegações sequer menciona os fatos com base na veracidade deles, não havendo qualquer segurança jurídica no depoimento do agente e nas ações por ele tidas no momento após o crime…”, diz um trecho do inquérito.

O caso

No dia 18 de fevereiro, um acidente na rotatória da rua Hildemar Maia culminou com a morte de Eldo Monteiro Duarte. Imagens de câmeras de monitoramento próximas do local mostraram a picacpe vermelha, conduzida por Miguel Ângelo, avançando a preferencial e acertando a motocicleta em que estava o barbeiro. Segundos após a batida, o motorista entra no carro novamente e vai embora sem prestar ajuda.