Central do Marabaixo inicia atividades; veja programação

Espaço vai funcionar no Bairro do Laguinho, na região central de Macapá, onde o público poderá conhecer os elementos da cultura marabaixeira.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Na próxima sexta-feira (31), o Governo do Amapá vai lançar a Central do Marabaixo, com uma vasta programação que dará início ao ciclo do movimento no ano.

O espaço foi criado para que amapaenses e turistas possam conhecer melhor a história e os elementos da cultura marabaixeira, como a gengibirra, o cozidão, as bandeiras, os mastros, a murta e outros símbolos da expressão cultural criada pelas comunidades negras do estado.

A Central vai funcionar no Centro de Cultura Negra Raimundinha Ramos, no Bairro do Laguinho, na região central de Macapá, sob a responsabilidade das associações culturais Berço do Marabaixo, Pavão, Raimundo Ladislau, Azebic, União Folclórica da Campina Grande (UFCG) e grupo Barracão Santíssima Trindade.

Nos três dias de programação haverá o tradicional encontro das bandeiras, apresentações culturais, shows artísticos, desfile de moda, gastronomia e feira afro empreendedora.

Após a abertura deste fim de semana, a programação oficial do Ciclo do Marabaixo inicia no dia 8 de abril, no Sábado de Aleluia, e encerra em 11 de junho, no chamado Domingo do Senhor, primeiro domingo após a celebração de Corpus Christi.

O período é marcado pelo culto ao Divino Espírito Santo e à Santíssima Trindade e por rituais como a retirada dos mastros pelos grupos nas matas do quilombo do Curiaú, levantamento dos mastros nos barracões, quebra da murta, ladainhas, missas e as tradicionais rodas de marabaixo.

A manifestação cultural afro-amapaense é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A programação é organizada em parceria com Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e da Fundação Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Fundação Marabaixo).

Programação

Dia 31 de março (sexta-feira):

17h – Abertura do evento

Estande de Exposição das 5 Casas/Barracões que realizam o Ciclo do Marabaixo;

Degustação da culinária e bebida tradicional;

Feira do Afro Empreendedor e Quilombola;

Exposição do Museu do Negro Afro Brasil;

18h30 – Roda de Capoeira (Carioca), grupo de capoeira “A Arte que Encantou”;

19h – Abertura Oficial;

19h30 – Interpretação do Hino Nacional e Canção do Amapá;

20h30 – Encontro e Coroas das Bandeiras da Santíssima Trindade e Divino Espírito Santo;

21h – Desfile de Moda Afro (Os Marabaixeiros);

21h30 – Apresentações culturais:

Grupo Raízes Do Bolão;

Grupo de Marabaixo Glorioso São José;

Marabaixo do Ambé;

Grupo Maria da Paz;

Marabaixo Raízes da Favela;

Marabaixo Campina Grande.

23h – Show da banda Afro Brasil

Dia 1º de abril (sábado):

18h – Exposição das 5 casas/barracões que realizam o Ciclo do Marabaixo

Degustação da culinária e bebida tradicional;

Feira de Afro Empreendedora e Quilombola;

Exposição do Museu do Negro;

18h30 – Roda de Capoeira/Associação Mestre Bimbinha

19h – Encontro das Bandeiras

19h30 – Desfile de Moda Afro (Coletivo Moda Amazon)

20h – Apresentações culturais:

Grupo Batuque São Pedro dos Bois;

Grupo Irmandade São José;

Grupo de Marabaixo Santo Antônio do Matapi;

Grupo São João do Maruanum;

Grupo de Marabaixo Ressaca da Pedreira;

Marabaixo do Pavão e Marabaixo Raimundo Ladislau.

23h – Show banda Negro de Nós

Dia 2 de abril (domingo):

18h – Estande de Exposição das cinco Casas/Barracões que realizam o Ciclo do Marabaixo

Degustação da Culinária e Bebida Tradicional;

Feira de Afro-Empreendedora e Quilombola;

Exposição do Museu do Negro.

18h30 – Roda de Capoeira/ Sementes da Capoeira Regional

19h – Encontro das Bandeiras

19h30 – Apresentações Culturais:

Grupo de Marabaixo São José do Matafome;

Grupo Mojap;

Grupo de Marabaixo Manoel Felipe;

Grupo de Marabaixo São João do Matapi;

Grupo Herdeiros da Tradição;

Grupo de Marabaixo Berço da Favela;

Azebic.

23h – Show: Verônica dos Tambores