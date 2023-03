Com caderno de projetos, Furlan vai a Brasília em busca de recursos

Projetos para a capital do Amapá serão apresentados a ministros, senadores e deputados federais.

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan, foi a Brasília (DF) em busca de recursos para os projetos do caderno de propostas de investimentos 2023/2024 na área de infraestrutura e outros setores de Macapá.

Acompanhado de vereadores e gestores municipais, ele cumpriu agenda de audiências a Bancada Federal do Amapá e ministros na capital federal na terça-feira (21).

O caderno foi apresentado, primeiramente, aos ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Luiz Paulo Teixeira, e da Previdência Social, Carlos Lupi.

A Teixeira, o prefeito destacou o programa Programa de Criação de Aves (Proaves). O ministro se comprometeu em fortalecer essa política pública, além de garantir investimentos na piscicultura e outras matrizes econômicas agrícolas para fortalecer esse eixo em Macapá.

Furlan também se reuniu com o senador Lucas Barreto (PSD) e a deputada federal Silvia Waiãpi (PL), e o deputado Camilo Capiberibe (PSB).

Outra audiência foi com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PDT), com quem tratou sobre a macrodrenagem dos canais da capital amapaense, aquisição de equipamentos e máquinas para Defesa Civil, obras da orla de Macapá (trecho sul), e mais aquisição de veículos e equipamentos para a agricultura familiar.

No Ministério da Defesa, o encontro com o diretor geral do Programa Calha Norte, General Poty, tratou de recursos para a construção da nova Ponte Sérgio Arruda – projeto já concluído e à espera da liberação de verbas para o início da reestruturação, que vai transformar a mobilidade urbana entre o Centro e a zona norte de Macapá.

Com o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o dialogou sobre acesso ao Fundo Amazônico e BNDES para os projetos da prefeitura.

Comitiva

Furlan foi a capital federal acompanhado dos vereadores Marcelo Dias (Solidariedade), presidente da Câmara; Gian do Nae (MDB); Carlos Murilo (PSL); Maraína Martins (Podemos); João Mendonça (PL); Janete Capiberibe (PSB); Alexandre Azevedo (PP); Caetano Bentes (Rede); Nelson Sousa (PSD); Edinoelson Careca (Pros) e Paulo Nery (Cidadania).

Também integram a comitiva a Vice-Prefeita de Macapá, Mônica Penha; o representante do Governo Municipal em Brasília, Ivo Melo; o secretário municipal de Comunicação Social, Diego Santos; Simão Tuma, secretário adjunto de Governo; e Viviane Rebelo, subsecretário do Gabinete Civil.