Com obras em passarelas, Duca Serra terá interdição no fim de semana

Serão construídas seis passarelas para garantir mais mobilidade e segurança na rodovia. Foto: Isrrael/Secom

Compartilhamentos

Neste sábado (11) e no domingo (12), de 0h às 6h, a Rodovia Duca Serra, na zona oeste de Macapá, terá interditado o trecho que passa em frente ao Super Fácil. A mudança é necessária para que as peças da passarela sejam montadas com auxílio de guindaste

Neste período, as pistas que estão localizadas em frente à Faculdade Anhanguera funcionarão em mão dupla e abrigarão o fluxo de trânsito nos sentidos Santana/Macapá/Santana. O Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual (BPRE) fará a fiscalização do local durante a execução dos serviços.

De acordo com o secretário de Transportes do Estado, Valdinei Amanajás, a medida é necessária para garantir mais segurança no trânsito de veículos, já que a montagem da passarela deve ser feita com máquinas pesadas.

“Optamos por executar as obras durante a madrugada, pois o fluxo de trânsito é menos intenso. Após esse curto período, as pistas serão liberadas normalmente para o trafego e iremos avançar para as próximas etapas da obra”, ressaltou Valdinei.

Ao todo, serão construídas seis passarelas para garantir mais mobilidade e segurança na rodovia, que possui um alto fluxo de trânsito e passa por obras de duplicação. A primeira fica no bairro Marabaixo, próximo ao residencial Novo Mundo, e está com 95% dos serviços concluídos, passando apenas pela etapa de acabamento.

As outras quatro passarelas também serão erguidas em locais estratégicos: próximo à Faculdade Ceap; no Conjunto Cabralzinho; no distrito do Coração; e em Santana (próximo ao Instituto Federal do Amapá e da Universidade Federal do Amapá).