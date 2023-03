Como calcular quanto tempo falta para eu me aposentar?

É preciso verificar no sistema da previdência os períodos de trabalho e contribuição

Da Equipe SOUSA ADVOGADOS, de Macapá

Sempre tem aquele momento em que pensamos: “Será que falta muito para eu me aposentar?”. E nem sempre é fácil calcular quanto tempo falta para a aposentadoria.

Além disso, a reforma da previdência trouxe muitas mudanças no tempo de contribuição e na idade necessária.

Mas, calma, hoje vamos conhecer uma maneira fácil e ainda entender como funciona.

Como Calcular o tempo para Aposentadoria?

Para saber como calcular você precisa descobrir quais as regras se aplicam no seu caso e as exigências delas, aqui no site você encontra todas.

Segundo, verificar se o sistema da previdência registrou todos os períodos em que você trabalhou e contribuiu. Também somar todo o tempo que você possui, incluindo os registrados ou não.

Por fim, ver a idade necessária e quanto tempo em cada regra de aposentadoria que se aplica ao seu caso.

Calculadora de Aposentadoria do Meu INSS

O Meu INSS, através do site ou aplicativo, agora conta um sistema de simulação de aposentadoria com base nos seus dados internos.

O resultado da pesquisa é simples, apenas uma média e não garante que o trabalhador tenha direito a aposentadoria. Ela apenas dá uma noção, sendo assim, é necessário ter uma análise mais profunda de cada caso e tipo.

Para acessá-la basta seguir os passo:

Baixar o Meu INSS no celular ou abrir o site;

Cadastrar ou acessar a sua conta;

Clicar em “Serviços”, depois “Mais Acessados” e “Simular Aposentadoria”;

Confira ou altere seus dados, como data de nascimento ou vínculos, clicando no lápis;

Depois clique em “Recalcular”;

A partir do resultado você pode “Pedir a Aposentadoria” ou “Baixar PDF”;

O documento sai na hora, assim você pode se basear se já pode ou não se aposentar. Porém, como já falamos antes, é adequado que você analise tudo antes e não se baseie só por ela.