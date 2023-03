Como mudar o banco que recebo a aposentadoria?

A mudança é bem simples e pode ser feito pelo aplicativo

Da Equipe SOUSA ADVOGADOS, de Macapá

Às vezes, a solicitação de troca de banco ou agência que recebemos é necessária. Seja porque você mudou de endereço, por comodidade, tarifas ou por algum outro problema.

Essa mudança é feita de maneira prática e sem muita burocracia, seja de forma presencial ou através do Meu INSS.

Vamos lá saber como!

Fazer a Mudança de Forma Presencial no Banco

Primeiramente, caso o aposentado opte por transferir o pagamento apenas de agência, ele deve comparecer à sua agência de origem com cartão do benefício e documentos pessoais em mãos para solicitar a troca.

Já para aqueles que querem trocar o banco que recebe o benefício, será necessário ir à nova agência e solicitar a transferência. Leve o seu cartão e um documento com foto, além disso você também pode precisar da senha da sua atual conta e do número do benefício do INSS.

Mudança Feita Através do Meu INSS

Além desse pedido presencialmente, também pode-se realizar a transferência pelo site ou aplicativo Meu INSS. Veja o passo a passo:

Acesse o Meu INSS , faça o login com seu CPF e senha; Na tela de início, clique na opção de “Novo Pedido”; Na barra superior ao lado da lupa, digite “Alterar local”;

Informe os dados da conta em que você deseja passar a receber o seu benefício; Por fim, clique em “Avançar”, leia as informações e finalize o seu pedido.

Pronto! A solicitação de transferência é efetuada, além disso o processo pode ser consultado também pelo Meu INSS.