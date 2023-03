Conselheiro tutelar acusado de torturar a filha é cassado

Marlon Douglas perdeu o mandato após recomendação do Ministério Público do Estado

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O homem indiciado pela Polícia Civil do Amapá sob a acusação de ter torturado a própria filha não é mais conselheiro tutelar de Pedra Branca do Amapari, cidade a 180 km de Macapá. O Portal SelesNafes.Com confirmou, na tarde desta segunda-feira (27), que Marlon Douglas teve o mandato cassado no início deste mês.

Segundo fontes do conselho, a cassação foi executada no dia 8 de março por recomendação do Ministério Público do Estado, depois que ele passou a ser investigado. Nesta segunda, Marlon Douglas foi indiciado por tortura majorada pelo fato de a filha ser menor de idade.

Em agosto do ano passado, ele mandou que a adolescente de 13 anos ficasse nua e de joelhos. Em seguida, ela foi surrada com um galho de árvore. O espancamento só terminou quando o galho quebrou.

À polícia, a adolescente disse que durante a sessão de agressões, o pai alertava que tinha “sangue de matador”. De acordo com depoimento da mãe, que conseguiu uma medida protetiva, o marido foi teve uma crise de ciúmes ao chegar em casa e ver a filha na companhia de vários amigos. Ela separou-se do marido, que deixou a casa.

Em depoimento ao delegado Antério Almeida, o conselheiro disse que deu “apenas uma pisa” da filha.

O mandato de Marlon Douglas foi cassado pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, que foi procurado pelo Portal SN, mas não quis se pronunciar a respeito do assunto.