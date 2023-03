Convergência de pautas ativa ‘triunvirato 2.0’

Senador Randolfe falou sobre os projetos comuns que ajudaram na retomada da parceria entre os três

Por SELES NAFES

O triunvirato voltou. Depois de uma longa pausa por conflitos no Congresso que se arrastaram pela eleição de 2020 na sucessão em Macapá, os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Davi Alcolumbre (UB-AP) voltaram a se falar e selaram um novo pacto. Neste fim de semana, o senador Randolfe Rodrigues falou sobre o assunto.

Segundo ele, os dois admitiram que estavam “brigando pelos outros”, e entenderam que, a partir de agora, as linhas de atuação de ambos convergiram para a necessidade de apoiar o governo Lula (PT) e, principalmente, a gestão Clécio (SD).

Durante mais de uma década, o grupo formado pelo então prefeito Clécio Luís e os dois senadores foi apelidado de triunvirato. Em 2020, já rompidos, Randolfe apoiou João Capiberibe (PSB) para a prefeitura de Macapá, enquanto Clécio manteve a aliança com Davi e definiu Josiel Alcolumbre como seu candidato.

Durante a campanha, o PSB adotou uma estratégia pesada de desqualificar Josiel e Davi, aumentando ainda mais a ruptura.

Capi e Josiel foram derrotados pelo atual prefeito Dr Furlan, já com apoio de Randolfe no 2º turno. Em 2022, Randolfe apoiou abertamente Clécio, que venceu a eleição para o governo do Estado também com o apoio de Davi.

Ao quadro SNTV, o senador Randolfe Rodrigues falou sobre as pautas comuns do triunvirato versão 2.0.