Corpo de caseiro é encontrado na Gruta

Benedito Barbosa do Nascimento estava desaparecido desde ontem

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

No fim da manhã deste sábado (11), o corpo de um caseiro foi encontrado boiando, num igarapé da região conhecida como Gruta, no bairro Zerão, na zona sul de Macapá. O homem foi identificado como Benedito Barbosa do Nascimento, de 47 anos. Ele estava desaparecido desde ontem e era procurado.

Por volta de 20h da sexta-feira um amigo que pescava pela Gruta avistou um boné e uma sandália na água e comunicou a família que achava que se tratava dos pertences de Benedito. Os familiares então realizaram buscas pela manhã e encontraram o corpo na margem do rio.

A Polícia Militar foi chamada e chegou ao local juntamente com uma equipe da Delegacia de Homicídios. O delegado Paulo Moraes assumiu as investigações e relatou que, a princípio a perícia não encontrou nenhuma marca de violência no corpo.

“Esse fato leva a polícia a suspeita de afogamento. Mesmo assim, o caso será investigado”, disse o delegado.

A família relatou que Benedito Barbosa do Nascimento sabia nadar e que cresceu nessa área, onde trabalhava cuidando de uma residência.