Covid-19: veja como ser vacinado em casa

Visitas podem ser agendadas através do número (96) 98128-2030 para pessoas com problemas de mobilidade em Macapá.

Da REDAÇÃO

Prossegue em Macapá a imunização com a vacina bivalente contra a covid-19 para a partir de 60 anos, pessoas imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhas e quilombolas a partir de 12 anos.

A vacina bivalente contra a covid-19 protege contra as subvariantes do novo coronavírus, como a ômicron, que tem uma alta taxa de transmissão e atualmente é a cepa do vírus que mais circula entre os casos confirmados da doença.

As equipes de imunização da prefeitura podem atender em casa, basta agendar a visita através do número (96) 98128-2030 (WhatsApp).

A preferência é para pessoas que tenham problemas de mobilidade que as impeçam de ir até os locais de vacinação, como no caso da aposentada Josefa Chagas, 69 anos. Ela solicitou a ida da equipe para que ela e o marido, Raimundo, de 74 anos, que teve parte das pernas amputadas após complicações do diabetes, pudessem garantir a 5ª dose contra a covid-19.

“Era difícil sair com ele para vacinar por causa da cadeira de rodas, a chuva também atrapalha porque ele não pode se molhar, a vinda da equipe foi muito boa, porque nos deu comodidade, principalmente para o meu marido”, contou.

Além da vacinação domiciliar, a bivalente já está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Macapá. Só poderão receber a dose pacientes que já receberam a primeira e a segunda doses há, no mínimo, 4 meses.