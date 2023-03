Covid: Josenildo propõe CPI para investigar desperdício de 39 milhões de doses de vacina

Prejuízo pode chegar a R$ 2 bilhões

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O deputado Josenildo Abrantes (PDT-AP) protocolou, nesta quarta-feira (15), na Câmara Federal, requerimento propondo a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o desperdício de 39 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, compradas pelo governo Bolsonaro.

Citando dados divulgados pela nova gestão do Ministério da Saúde, o deputado afirma que o prejuízo teria sido de R$ 2 bilhões.

Das 39 milhões de doses, segundo Josenildo, 2 milhões já foram descartadas e mais 31 milhões serão incineradas. O restante (pouco mais de R$ 5 milhões) também será encaminhado para destruição.

Além disso, outras 5 milhões de unidades irão perder a validade dentro de 3 meses, e mais 15 milhões também caducarão em 180 dias.

Josenildo, que integra a vice-liderança do governo Lula no Congresso, espera arrecadar 171 assinaturas para a aprovação do requerimento. Pela proposta, a CPI terá prazo de 120 dias para concluir a apuração.