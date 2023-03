CTMac instala novo sistema binário no Zerão

Avenidas que passam pela área comercial do bairro, na zona sul de Macapá, serão vias de mão única.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O trânsito em duas das principais vias do Bairro Zerão, na zona sul da capital, vai mudar. Um novo sistema binário nas Avenidas Dom José Maritano (principal via do comércio do bairro) e Raimundo Peres (foto de capa) será implantado pela Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac).

Esta semana foi refeita a sinalização horizontal das duas vias. As alterações antecedem a mudança de sentido das avenidas. Em breve, deixarão de ser mão dupla e passarão a ter sentido único.

A Avenida Dom José Maritano passará a ser mão única em sentido Leste-Oeste, ou seja, do muro da Unifap até o muro da Escola Antônio Messias. Já a Avenida Raimundo Peres passará a ter sentido Oeste-Leste também do muro da Unifap ao muro da Antônio Messias. Contudo, ainda não há previsão da data para as modificações começarem a valer.

Após a sinalização das vias, a CTMac realizará blitzen educativas para orientar os motoristas e pedestres sobre o novo fluxo.

A mudança também afeta moradores da comunidade vizinha, o Bairro Universidade, que têm o Zerão como rota de entrada e saída também.