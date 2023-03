Dado como morto, homem atingido em floresta por raio é salvo por PMs

José Ribamar, de 64 anos, se recupera no hospital de Serra do Navio

Por SELES NAFES

Quem vive no interior do Amapá tem muitas histórias surpreendentes para contar, as vezes até de sobrevivência. Que o diga o agricultor José Ribamar Pereira Serra, de 64 anos. Depois de ser atingido por um raio dentro da floresta, ele ficou desorientado e sem poder se movimentar durante três dias, período em que também teve um AVC. Quando foi encontrado, moradores achavam que ele já estava morto. No entanto, o agricultor acabou sendo salvo por policiais militares de Serra do Navio, graças a uma manobra de primeiros socorros pouco conhecida.

O caso inusitado ocorreu no último dia 12 de março. José Ribamar é morador do município vizinho de Pedra Branca do Amapari, mas estava numa floresta a cerca de 34 km da sede Serra do Navio.

Quando os policiais militares chegaram ao local, a vítima estava ainda no mato, com os olhos abertos e fixos, apático e sem responder a estímulos. Os moradores acreditavam que o pior já tinha acontecido.

José Ribamar foi carregado para outro local e colocado dentro de uma rede, onde passou a receber os primeiros socorros dos policiais.

“Achavam que ele estava morto. Mas eu percebi que ele não estava, só a respiração estava fraca e o olho fixo. Estava apático. Fiz de imediato o procedimento e deu certo”, recorda o 3º sargento Dias da Silva, ao ser procurado pelo Portal SN.

O procedimento feito foi uma técnica chamada “quirodáctilo”, que consiste em furar as pontas dos dedos e das orelhas para retirar um pouco de sangue. Um anzol esterilizado no fogo foi utilizado. Esse estímulo mecânico é indicado para casos como o de José Ribamar, que minutos depois passou a interagir com a equipe.

O agricultor foi levado para o hospital de Serra do Navio pelo sargento Dias, sargento Franciane e soldado R. Oliveira, que estavam na guarnição lotada em Serra do Navio. Apesar do dever cumprido, o policial faz um apelo pelo agricultor.

“Está vivo. A sorte ele já teve, agora precisa de uma cadeira de rodas, mesmo que usada”, comentou o sargento.