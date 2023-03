Davi e Vinícius confirmam recursos para a nova Ponte Sérgio Arruda; veja o projeto

Nova ponte será moderna, e projeto também inclui uma nova alça viária entre o Pacoval e o Pantanal

Compartilhamentos

Da Redação

O programa Calha Norte, do Ministério da Defesa, autorizou a liberação dos recursos para construção da nova Ponte Sérgio Arruda, uma das principais ligações entre a zona norte e o restante da capital, Macapá. A informação foi confirmada pelo diretor do programa, Ubiratan Poty, ao senador Davi Alcolumbre (UB-AP) e ao deputado federal Vinícius Gurgel (PL-AP), responsáveis pela indicação dos recursos no orçamento da União.

Ao todo, os dois parlamentares destinaram R$ 15 milhões para a obra, que foi inaugurada há mais de 20 anos e sempre gerou polêmicas, especialmente pela aparência e defeitos estruturais.

“A liberação dos recursos para essa ponte tão importante para o estado, é um dos maiores sonhos da população amapaense. É fruto do nosso trabalho, em Brasília, para melhorar a vida das pessoas no Amapá”, comentou o senador.

A obra será executada pela prefeitura de Macapá. A primeira etapa da construção inclui novas pistas e construção de ciclo-faixa, além do calçamento para pedestres e urbanização do entorno.

A segunda fase contempla o Canal do Jandiá, consistindo na elevação do nível da ponte de retorno, que evitará o alagamento da via que ocorre quando a maré está alta. O projeto também inclui uma nova ponte entre os bairros Pantanal e Pacoval.

Ainda na Sérgio Arruda, haverá acessibilidade com meio-fio e passeio (calçada), rampa de travessia, piso tátil de alerta e direcional.

“Eu agradeço a articulação do senador Davi para essa ponte sair do papel. O gabinete dele está sempre de portas abertas para nós, inclusive para todo o estado do Amapá”, avaliou Vinícius.