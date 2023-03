De dentro do Iapen, detentos ’venderam’ casa com entrada de R$ 10 mil, diz políca

A vítima visualizou um falso anúncio na OLX da venda de uma casa no Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Com a ajuda da esposa de um deles, dois detentos do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) conseguiram enganar um comprador com o falso anúncio de uma casa em Macapá em um site de vendas. Depois de denunciados, eles foram descobertos e indiciados.

O crime ocorreu em julho de 2022. À época, Lionel Gomes de Souza, 34 anos, e Gabriel Costa da Silva, 23 anos, estavam presos e a terceira investigada, Jéssica Lobato de Brito, 30 anos, esposa de Lionel, estava solta. Agora todos estão presos.

Segundo o delegado que investigou o caso, Leonardo Fabrício, titular da 8ª DP da capital, a vítima visualizou o anúncio na OLX, que trazia a venda de uma casa no Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá. Entrou em contato pelo número informado no anúncio e acertou a entrada de R$ 10 mil, realizando duas transferências pix de R$ 5 mil para a conta de titularidade da mulher. Fizeram toda a transação por WhatsApp – o principal erro da vítima.

A conta da mulher, afirmou o delegado, sempre era utilizada para realização das transferências. Atualmente, está presa por extorsão.

“Fomos interrogá-la no Iapen e ela disse que quem praticou o estelionato em apuração foi seu companheiro, primeiro investigado, ela disse que emprestava a conta, mas que não sabia de onde vinha o dinheiro. Também fomos interrogá-lo no Iapen e ele confessou o delito, informando a participação do então colega de cela, e que sempre usava a conta da companheira para transferência de valores”, relatou o delegado.

De acordo com ele, Lionel também confessou que praticava, ainda, de dentro da cadeia, o ‘golpe da novinha’, no qual usava um perfil falso com fotos de mulheres novas para seduzir e trocar nudes com homens comprometidos. Em seguida, extorquia dinheiro sob ameaça de divulgar as imagens íntimas da vítima.

“Esses são os delitos de extorsão que justamente estão registrados contra a companheira dele, pois era na conta bancária dela que o dinheiro das extorsões era depositado pelas vítimas.

Lionel é condenado a mais de 20 anos por furto qualificado. Também possui condenação por estelionato, mas com uma pena mais branda de pouco mais de 1 ano. Em 2019, ele chegou a fugir do Iapen. No mesmo ano foi preso novamente, por roubo à mão armada e violência doméstica.

Gabriel é condenado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Também responde a um homicídio qualificado.

Já contra Jéssica há vários Boletins de Ocorrência pelos crimes de extorsão e estelionato – pelo ‘golpe da novinha’. Os 3 investigados foram indiciados pela prática do crime de fraude eletrônica.

Segundo as investigações, dos R$ 10 mil, R$ 3,7 mil ficaram com Lionel para ele comprar um celular dentro do Iapen e o restante ficou com Gabriel. O dinheiro não foi recuperado.