Deck do Curiaú de cara nova

Complexo teve toda a estrutura substituída, com novos restaurantes e até área de banho infantil

Compartilhamentos

Da Redação

O governo do Estado anunciou já ter concluído 85% das obras de revitalização do Deck do Curiaú, dos principais balneários de Macapá. O complexo estava abandonado havia dois anos. A obra contratou profissionais da própria comunidade.

Em 2022, o governo consultou a comunidade local sobre o modelo de gestão e finalidade do complexo, que está recebendo investimento de R$ 1,9 milhão dos cofres estaduais. A consulta envolveu a Secretaria de Infraestrutura do Estado, Conselho Gestor da APA do Curiaú, moradores e prefeitura.

O Deck recebeu adaptações para aumentar a acessibilidade, e agora terá nova estrutura de restaurantes, áreas cobertas, banheiros, piscinas naturais para crianças, guarda-corpo, pintura temática e até uma exposição de fotos do Curiaú.

A antiga estrutura foi substituída por madeira de lei tratada, o que garante maior durabilidade. Também foi feita uma limpeza nas áreas de várzea.

A cobertura dos quiosques é de telhas metálicas e a iluminação de todo o deck será com sistema em LED. Outra novidade é o sistema de tratamento de esgoto, que armazenará os dejetos em caixas de concreto que poderão receber limpeza sempre que for necessário.

O governo ainda não informou quando ocorrerá a entrega total da obra.