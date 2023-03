Deputados derrubam veto sobre remédios à base do princípio ativo da maconha no AP

Decisão foi da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) decidiu da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap),

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O fornecimento obrigatório de medicamentos à base de canabidiol (CBD) – um dos princípios ativos da maconha – pelo Sistema Único de Saúde no Amapá continua indefinido.

O Projeto de Lei sobre a medida, de autoria do deputado Jack JK (SD), chegou a ser aprovado, no fim de dezembro, pela Assembleia Legislativa (Alap), mas foi vetado pelo Governo do Amapá.

Agora o impasse ganhou novo capítulo. Na terça-feira (28), a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ), que é presidida pelo deputado Roberto Góes (União), derrubou este veto.

Medicamentos à base do CBD são usados para tratar epilepsia, ansiedade, dor crônica, distúrbios do sono e até câncer.

No Brasil, a prescrição e a importação é permitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) desde 2015 e pode ser feito pelo SUS, desde que atenda aos critérios estabelecidos pela ANVISA e autorizado por lei estadual.