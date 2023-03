Desaparecido há 3 dias, adolescente é achado morto no Rio Jari

Corpo foi resgatado pelo 8º Grupamento de Vitória do Jari, município a 302 km de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A Polícia Civil do Amapá abriu investigação para apurar a morte de um adolescente que foi encontrado morto no Rio Jari, na noite de terça-feira (14), no sul do Estado.

O corpo foi achado por volta de 19h de ontem, flutuando às margens da Comunidade do Moutinho, em Vitória do Jari, e regatado por bombeiros do 8° Grupamento.

Joelson Rodrigues Pimenta, 17 anos, estava sumido desde o último sábado (11), quando foi visto pela última vez. O desaparecimento foi registrado pela mãe do jovem, na Delegacia da Infância de Juventude de Laranjal do Jari.

O delegado Erivelton Clemente, de Vitória do Jari, assumiu o caso. Segundo ele, a vítima já morou em Vitória, mas atualmente residia em Laranjal do Jarí – aproximadamente 22 km separam as duas cidades do sul do Amapá.

Clemente afirmou que apenas quando o laudo necroscópico for expedido pela Polícia Científica é que será possível afirmar a causa da morte, no entanto, ele não descarta a possibilidade de se tratar de um crime violento, já que o adolescente tinha antecedentes infracionais por envolvimento com o tráfico de drogas.

O jovem chegou a ser aprendido com entorpecentes em 2022, em Laranjal. De acordo com o delegado, Pimenta também tinha envolvimento com uma facção criminosa.

“Ainda é muito prematuro para afirmar se a vítima morreu por afogamento ou assassinato. O que podemos afirmar, concretamente, é que, segundo nossos levantamentos, ele tinha envolvimento com tráfico de drogas tanto em Laranjal, como em Vitória do Jari. Era membro de facção”, comentou Clemente.

O delegado também pediu exames toxicológico e de alcoolemia na vítima. Ele quer saber em que circunstâncias Pimenta estava antes de morrer.

“O estado em que o corpo estava impossibilitou de observar sinais de violência, mas a necropsia vai esclarecer isto”, explicou.

A previsão é que os laudos sejam divulgados até a quinta-feira (16).