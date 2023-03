Desconto de 20% do IPVA vai até hoje

O prazo é o mesmo para quem vai pagar a primeira cota, no caso de parcelamento do imposto, no Amapá.

Esta quarta-feira (15) é o último dia para pagamento com desconto de 20%, a chamada cota única, do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2023 no Amapá. A data também é o dia do vencimento da primeira cota – para quem optar pelo pagamento parcelado.

Segundo o Governo do Amapá, o IPVA é o segundo maior imposto responsável pela arrecadação do estado, com parte do valor destinado aos municípios para a execução de políticas públicas, como saúde e educação.

Sem o IPVA quitado, o condutor não poderá emitir o licenciamento anual do seu veículo. Uma vez que o documento não estiver atualizado, o automóvel poderá ser apreendido pelas autoridades competentes e o proprietário terá o nome inscrito na dívida ativa do estado.

Este ano, o prazo máximo para o licenciamento é 31 de agosto, pois a fiscalização inicia no dia 1º de setembro.

Boleto

Para ter acesso ao boleto, basta solicitar presencialmente no guichê do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) das unidades Super Fácil;

Detran-AP , clicar na aba Veículos, e, em seguida, na aba Consulta de Veículos. Também é possível obter o documento no site do, clicar na aba Veículos, e, em seguida, na aba Consulta de Veículos.

Para a emissão do documento, de forma presencial ou online, o proprietário precisa ter em mãos as informações da placa e do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).

Com o boleto em mãos, basta fazer o pagamento em lotéricas, bancos ou por meio de aplicativos.

Vencimentos

Para quem deseja parcelar, o calendário prevê a divisão do valor em seis vezes:

Cota única ou 1ª cota: 15 de março

2ª cota: 17 de abril

3ª cota: 16 de maio

4ª cota: 15 de junho

5ª cota: 17 de julho

6ª cota: 15 de agosto