Detran retoma vistoria; veja como agendar

Procedimento é essencial para quem quer comprar, vender ou verificar as condições de uso de um veículo.

O Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran-AP) retomou as vistorias veiculares, necessárias para checar se o veículo está em condições legais de circulação. O procedimento é obrigatório para quem quer comprar, vender ou atualizar dados do veículo.

Durante a análise, são verificados o Certificado de Registro e Licenciamento (CLRV), os débitos em aberto, o funcionamento e o estado de conservação do veículo.

Agentes do Detran também checam elementos como chassi, hodômetro, placas, motor, sinais identificadores, pneus, luzes de posição, cinto de segurança, retrovisores, buzina, velocímetro, triângulo e chave de roda são alguns dos itens checados durante o procedimento em carros.

Para agendar a vistoria, o usuário precisa ter todos os débitos quitados, como IPVA, taxa de licenciamento, seguro obrigatório, serviços do Detran e multas.

Ao acessar o link acima, o usuário deverá preencher os dados da placa e do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), e, se necessário, emitir as taxas de pagamento. Em seguida, deverá marcar a data e o horário da vistoria, que será realizada mediante a apresentação do comprovante de agendamento.

Para consultar a tabela de preços, basta clicar na aba “Serviços” e, em seguida, na aba “Taxas”.