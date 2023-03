Dirigentes confirmam fusão do PTB e Patriotas

Nova legenda aguarda homologação no TSE, afirma presidente do PTB

Dirigentes do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) confirmaram, nesta sexta-feira (10), a fusão da legenda com o Patriotas. O “Mais Brasil 25” aguarda homologação final no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a conclusão do processo de criação da legenda.

Quem confirma é o presidente estadual do PTB no Amapá, Bruno Cei, que explica também que, após a homologação, todos os filiados nas duas legendas terão automaticamente suas filiações transferidas ao Mais Brasil.

“Será um alternativa importante para a população brasileira e, no caso da amapaense, pode contar, apresentando candidaturas confiáveis, que possam representar a população à altura, com posições sólidas”, avalia Cei.

Finanças

O presidente petebista informou também que após a fusão os recursos financeiros do fundo partidário do PTB e do Patriota estão garantidos e serão imediatamente liberados para a nova sigla.

A movimentação, segundo Bruno Cei, é resultado de medida cautelar solicitada pelo presidente nacional do PT, Kassyo Ramos, e atendida pelo ministro Alexandre de Moraes.

Sobre as eleições municipais de 2024, Bruno Cei revelou otimismo com a construção do novo partido no próximo pleito.

“Estou muito surpreso com a procura de pessoas que tem demonstrado interesse em permanecer no partido, com aqueles que estão migrando para nossa sigla e com os que estão formando o partido nas cidades onde não existia”, disse.