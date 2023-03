Veja a bela lição de Ester 4

Bom dia! Doar roupas usadas é um verdadeiro gesto de amor? Ou só estamos abrindo espaços em nossos guarda-roupas e nos livrando do que não nos fará falta? No capítulo 4 de Ester, vemos a rainha se arriscando e se sacrificando para ajudar seu povo. O amor sempre carrega as marcas de grandes gestos e sacrifícios. Tenha um feliz domingo com o nosso Senhor Jesus na paz de Deus!