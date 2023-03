Dois homens são executados em Macapá e Santana

Em Santana, a execução ocorreu no Bairro Hospitalidade. Nos dois casos nenhum dos criminosos foram presos.

Por OLHO DE BOTO

Dois homens foram executados a tiros na noite desta quinta-feira (16), no Estado do Amapá.

O primeiro crime aconteceu no habitacional Açucena, às 21h20, no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá. Lá, o alvo foi Cleiton dos Santos Lima, ele ainda foi socorrido por populares ao Hospital de Emergências do Centro, mas já morto à unidade de saúde.

A motivação para o crime ainda é desconhecida, mas a PM apurou que foi cometido por atiradores que fugiram num carro de cor azul, modelo Siena, a placa não foi anotada.

Buscas foram feitas pela região, mas ninguém foi preso. O caso foi repassado à Polícia Civil, que agora tenta identificar e localizar os criminosos.

Minutos depois, às 21h50, no município de Santana, a 17 km da capital amapaense, Jonathan de Moraes Morais, o Pec, de 26 anos, foi atingido no rosto e morreu logo após ser socorrido ao hospital da cidade.

De acordo com apurações do 4º Batalhão, Pec estava no Bairro Hospitalidade, na Rua Machado de Assis com a Avenida Rio Branco, quando foi surpreendido por dois criminosos numa motocicleta preta.

O passageiro teria atirado pelo menos três vezes contra a vítima, mas a perícia constatou um único disparo que transfixou a cabeça.

O nome de um dos envolvidos na execução foi repassado à polícia, mas ninguém foi preso. A 1º DP do município investiga o caso.