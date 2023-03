Dorinaldo consegue assinaturas e lança ‘Frente da Vacina’ na Câmara

Grupo terá quase 200 deputados federais mobilizados pelo parlamentar do Amapá

Da Redação

A partir de agora, uma frente parlamentar de quase 200 deputados federais pretende combater informações falsas, o negacionismo e conduzir todos os debates no Congresso envolvendo a defesa das vacinas. A iniciativa foi do deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT-AP), que conseguiu reunir 198 assinaturas e organizar o lançamento da frente, que aconteceu ontem (16) na Câmara.

O evento teve a participação de representantes do Ministério da Saúde, Anvisa, Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), além dos parlamentares. O lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Vacina teve a presença do ícone Zé Gotinha, mascote oficial há mais de 30 anos das campanhas de vacinação do Brasil.

“Nós precisamos retomar a cobertura vacinal, as grandes campanhas de vacina nesse país e precisamos, sobretudo, entrar em um processo novo de reeducação e segurança da população. Uma das grandes funções dessa nossa Frente é o combate à fake news e ao negacionismo, que muito prejudicou nossa população”, declarou Dorinaldo.

Para o deputado, a iniciativa de criar o grupo parlamentar também é uma homenagem aos mortos pela covid-19, reafirmando que a imunização precisa ser um pacto de toda a sociedade.

Além dos debates, fiscalização e outras atividades, a Frente Parlamentar vai propor leis e outros dispositivos que protejam a população de decisões ideológicas de governantes contrários à ciência.

“É fundamental que toda a sociedade se una nessa grande frente para que possamos restituir e sermos novamente um exemplo de vacinação para o mundo, que sempre fomos”, declarou a Secretária Nacional de Vigilância em Saúde e epidemiologista, Ethel Maciel.

“A casa dos legítimos representantes do povo brasileiro se levanta, se ergue, coloca a sua força em marcha nessa iniciativa, da Frente Parlamentar em Defesa das Vacinas, na pessoa do nosso querido deputado Dorinaldo, a quem eu cumprimento e agradeço como brasileiro, como pai, como filho de idosos que se vacinaram. Conte sempre deputado, com o apoio da Anvisa”, declarou Antônio Barra Torres, Contra-Almirante da Marinha, médico e atual diretor-Presidente da Anvisa.