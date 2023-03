Dorinaldo passa a integrar vice-liderança do governo no Congresso

O deputado federal comentou sobre a disposição do governo em cumprir com o piso nacional da enfermagem

Da Redação

O presidente Lula (PT) reuniu os vice-líderes do governo no Congresso Nacional, nesta terça-feira (28), e quem passou a fazer parte da equipe foi o deputado federal Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá. O convite para integrar a vice-liderança partiu do senador Randolfe Rodrigues (Rede), líder do governo.

Os vice-líderes têm a tarefa de fazer a ponte entre o parlamento e o governo.

O encontro discutiu reconstrução de políticas públicas no Brasil, como a volta do Bolsa Família (agora de R$ 600), o novo salário mínimo, a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, a nova Campanha Nacional pela Vacinação e a defesa do meio ambiente e da Amazônia.

Enfermeiro por formação e ex-chefe da SVS durante a pandemia de covi-19, Dorinaldo lembrou que o governo já garantiu que, ainda em março, honrará com o piso nacional da enfermagem.

“Assumo a condição de vice-líder do Governo no Congresso com muita honra, ao lado de grandes companheiros de parlamento. Teremos o desafio de, no Congresso, garantir uma agenda de reconstrução do país em que o piso da enfermagem, vacina no braço, a defesa da Amazônia e dos interesses do Amapá são partes fundamentais desse projeto”, resumiu.