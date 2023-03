Duca Serra: BPRE implanta medidas e dá mais fluidez ao trânsito

Filas ainda existem, mas trânsito na rodovia ganhou mais fluidez, garante polícia.

Por ANDRÉ ZUMBI

Apesar das reclamações de motoristas, o Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), avaliou como positivo o primeiro dia de implantação das medidas adotadas para melhorar o fluxo de veículos na Rodovia Duca Serra, na zona oeste de Macapá, durante o horário de pico, nesta segunda-feira (6).

O comandante do batalhão, major Iram Andrade, explicou que a principal reclamação dos motoristas foi em relação ao redirecionamento do fluxo de veículos que fariam o retorno no Bairro Marabaixo 1, próximo à sede do Corpo de Bombeiros para pegar a rodovia. Eles precisaram fazer o retorno na rotatória da AP-440 alongando um pouco mais o trajeto.

“Eu tive um aumento na fila de veículos. No entanto, essa fila não parou. Se deslocou em baixa velocidade, mas não parou”, assegurou Andrade.

Segundo ele, houve um ganho no tempo de deslocamento dos veículos considerável, em média 20 minutos. Ou seja, motoristas deixaram o filho na escola e foram ao trabalho em menos tempo.

“Recebemos mensagens de agradecimento de motoristas que conseguiram sair de casa para o trabalho deixando o filho na escola, ganhar 20 minutos no seu tempo de deslocamento. As medidas adotadas atingiram o objetivo para o qual elas foram projetadas”, garantiu.

As medidas tomadas pelo Batalhão buscam solucionar de forma provisória o engarrafamento que se forma na rodovia das 7h às 9h da manhã. É nesse horário que os pais se deslocam dos bairros da zona oeste para deixar os filhos na escola.

Muitos são alunos do Colégio Expansivo e Escola Municipal Santa Maria (localizada na Paróquia Santa Maria e São João Evangelista). No caso da Escola municipal, que fica em frente ao Conjunto Cabralzinho, muitos pais precisam atravessar a rodovia para deixa os filhos do outro lado. Isso faz com que os carros parem, provocando engarrafamento.

O redirecionamento do trânsito foi uma das ações aprovadas em reunião na última sexta-feira (3), entre o BPRE, representantes de moradores dos bairros que ficam às margens da rodovia e representantes de empresas que fazem transporte de alimentos e outras cargas na área. policiais e outros três pontos de gargalo também controlam o trânsito de forma sincronizada também.