Duca Serra: para evitar engarrafamentos, BPRE controlará trânsito em 4 gargalos

Pontos críticos da rodovia terão a atuação de policiais do BPRE para garantir fluidez no trânsito em horários de pico.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ ZUMBI

Policiais militares assumirão o controle do fluxo de trânsito em pontos críticos da Rodovia Duca Serra, na zona oeste de Macapá, em horários de pico, para tentar reduzir os longos engarrafamentos que têm se formado, sobretudo entre 7h e 9h dos dias úteis.

O problema foi tratado em uma reunião entre o Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), representante de bairros, secretarias de Estado, representantes de empresas que operam na região e comunidade escolar, na manhã desta sexta-feira (3), no comando geral da PM do Amapá.

Com o retorno do calendário escolar, sequenciais congestionamentos começaram a se formar próximo a instituições de ensino às margens da rodovia, entre o Marabaixo e o Conjunto Cabralzinho.

Durante a reunião, o major Iran Andrade, comandante do BPRE, chegou a cogitar a interrupção do fluxo de caminhões na rodovia naquele horário. Contudo, a sugestão foi rechaçada por um representante das distribuidoras de alimentos que operam na região. Ele ressaltou que entre 7h e 9h é o período em que os caminhões são liberados para darem início às entregas na cidade.

Diante do impasse, outras intervenções foram consensuadas e já passarão a vigorar a partir da próxima semana.

Quatro pontos de entrada e saída da rodovia agora serão controlados por policiais: Bairro Goiabal, Colégio Expansivo, Escola Santa Maria e Iapen – onde, segundo o comandante, o tempo de abertura do semáforo é muito longo, o que gera engarrafamentos.

“Sobre esse ponto, uma dificuldade que foi relatada pra gente, mas já alcançamos solução: era a falta de visibilidade de quem saía do Colégio Expansivo para entrar na via, por causa de uma árvore grande que existe lá. Já fizemos um alinhamento com o Corpo de Bombeiros e a Setrap para que o CBM faça o corte da árvore e a secretaria conceda o transporte para retirada dos galhos”, completou o major Iram.

Em frente à Escola Santa Maria (na Paróquia Santa Maria e São João Evangelista), considerado o ponto mais problemático, haverá policias controlando a travessia da faixa de pedestres.

“Os policiais vão esperar acumular de 5 a 7 crianças para liberara a travessia”, pontuou o comandante.

Outra solução encaminhada, conversada com a direção da escola, seria a instituição oferecer um ônibus escolar para atender cerca de 80 crianças que fazem uso de transporte público, desembarcam em frente ao Cabralzinho e precisam atravessar na faixa.

“Já fiz o alinhamento com o padre lá da igreja (onde funciona a escola), para ele permitir que o ônibus (escolar) com as crianças e o pais que possuem veículos, adentrem na área da igreja para deixarem as crianças lá dentro, e eu garanto um policial para controlar esse fluxo lá. Isso vai fazer com que a demanda de crianças que precisem atravessar a faixa de pedestre, seja praticamente inexistente”.

A medida é temporária, pois um elevado está sendo construído em frente à escola e deve ficar pronto dentro de 4 meses, garantiu o secretário de Transportes, Valdinei Amanajás. Ele lembrou que ao longo da Duca Serra serão construídas 6 passarelas.