Dupla é presa no interior do Amapá com dinheiro falso comprado no Facebook

O crime ocorreu no município de Mazagão, de 35 km de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Dois homens foram presos na noite desta quinta-feira (31) com dezenas de notas falsas de dinheiro adquirido pela internet. O crime ocorreu no município de Mazagão, de 35 km de Macapá.

Os suspeitos foram presos num bar. O dono do empreendimento relatou que, nos dias anteriores, já havia recebido pelo menos 9 notas falsas, mas só se atentou quando fez um pagamento com o dinheiro em outro estabelecimento, onde os funcionários lhe alertaram.

Segundo a vítima, os suspeitos de repassarem as notas falsas residiam às margens do rio Igarapé Grande, em Mazagão.

Nos últimos dias, os suspeitos haviam frequentado o local, consumindo bebidas e cigarros além de comprar mantimentos e sempre pagando com notas de valores altos, o que não era comum para o período de fim de mês e naquele estabelecimento

Por volta de 21h de quinta, os suspeitos voltaram ao local e estavam consumindo bebidas e jogando bilhar, novamente utilizando notas de valores elevados para pagamento e que seriam notas falsas.

A PM foi ao local e flagrou Wagner Silveira Guimarães com R$ 960 em notas falsas. O suspeito informou que adquiriu R$ 3 mil em notas falsas por R$ 150, pelo Facebook. No entanto, não informou o nome do fornecedor.

Ainda no bar, Josival Almeida dos Santos, parceiro de Wagner, estava com um celular que a PM identificou com restrição roubo. Os acusados foram apresentados na Polícia Federal.