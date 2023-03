Edital no Amapá oferta mais de 1,8 mil vagas em cursos profissionalizantes

Oportunidade de formação profissional em Macapá e Santana ocorre para várais modalidades, como francês, música e cursos de saúde. Foto: Erich Macias/GEA

Começou nessa segunda-feira (6) o período de inscrições no edital lançado pelo Governo do Estado com mais de 1,8 mil vagas em cursos profissionalizantes. Os interessados devem realizar a pré-matrícula até a quarta-feira (8), de forma exclusiva pelo Portal da Matrícula.

As modalidades de cursos vão de Francês Básico, Serviços Jurídicos, Cuidador de Idosos, Segurança no Trabalho, Imagem Pessoal, Massoterapia a músico de banda, artesanato, ilustrador, entre outros.



O início das aulas está previsto para 20 de março em nove centros de Macapá e Santana. Abaixo, confira o edital e os requisitos para os cursos técnicos e profissionalizantes.

VEJA EDITAL

Requisitos para os cursos técnicos e profissionalizantes

Os cursos ocorrem em duas modalidades:

Técnico de nível médio subsequente: para maiores de 18 anos que já concluíram o ensino médio

Cursos de formação inicial e continuada (FIC): cursos de menor duração e com requisitos específicos, dependendo da formação oferecida.

Para o curso de Músico de Banda, oferecido pelo Centro Walkíria Lima, é necessário ter no mínimo 10 anos de idade e ter concluído as séries iniciais do Ensino Fundamental (1ª ao 5º ano), além de possuir instrumento musical próprio para a formação pretendida.

O curso de Cuidador de Idosos do Centro Graziela Reis requer idade mínima de 18 anos e ter concluído todo o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano).

Todos os cursos de qualificação profissional dos demais centros profissionalizantes requerem idade mínima de 14 anos completos e Ensino Fundamental completo.

Saiba os cursos ofertados:

Centro Walkíria Lima – Macapá

Qualificação Profissional:

Músico de Banda – 76 vagas



Centro Danielle Mitterrand – Macapá

Qualificação Profissional:

Francês Básico – 160 vagas

Francês Intermediário – 40 vagas

Centro Cândido Portinari – Macapá

Qualificação Profissional:

Artesanato – 15 vagas;

Processos Fotográficos – 15 vagas

Curso Técnico:

Artesão de Pinturas em Tecido – 30 vagas

Pintor de Artes – 30 vagas

Ilustrador – 60 vagas

Cartonageiro à mão – 15 vagas

Serígrafo – 15 vagas

Gravurista – 15 vagas



Centro Cultural Franco-Amapaense – Macapá

Qualificação Profissional:

Francês Básico – 90 vagas

Francês Intermediário – 90 vagas

Artesão de Artigos Indígenas – 60 vagas

Recreador Cultural – 60 vagas

Contador de Histórias – 40 vagas



Centro Graziela Reis – Macapá

Curso Técnico:

Cuidados de Idosos (a partir de 18 anos) – 80 vagas

Meio Ambiente – 40 vagas

Centro de Ensino Profª. Josinete Oliveira Barroso (Cepajob) – Macapá

Curso Técnico:

Recursos Humanos – 120 vagas

Administração – 120 vagas

Serviços Jurídicos – 80 vagas

Centro Formação em Pesca e Aquicultura – Santana

Curso Técnico:

Agroecologia – 60 vagas

Pesca – 60 vagas

Qualificação Profissional:

Artesão de Biojoias – 25 vagas

Centro Bi Trindade – Santana

Qualificação Profissional:

Músico de Banda – 80 vagas;

Ilustrador – 40 vagas;

Artesão de Pintura em Tecidos – 40 vagas;

Francês Básico – 80 vagas.

Centro Profª. Maria Salomé – Santana

Curso Técnico:

Edificações – 35 vagas

Eletroeletrônica – 35 vagas

Imagem Pessoal – 35 vagas

Recursos Humanos – 70 vagas

Massoterapia – 35 vagas

Segurança do Trabalho – 35 vagas

Veja o cronograma completo do Processo Seletivo Unificado:

6 a 8 de março: Pré-matrícula no site: http://escolapublica.ap.gov.br

9 de março: Resultado da pré-matrícula

10, 13 e 14 de março: 1ª Chamada – entrega de documentos nos centros de ensino

15 de março: 2ª Chamada – cadastro reserva

16 e 17 de março: Entrega de documentos da 2ª chamada

20 de março: Início das aulas 20/03