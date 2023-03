Eletro Shop é atacada por suposta concorrente

O ataque ocorreu no fim da noite de ontem (22), em loja inaugurada no início do mês. As imagens foram repassadas para a polícia

Por SELES NAFES

A concorrência entre lojas do comércio de Macapá acaba de sair das promoções e do marketing. A Polícia Civil do Amapá vai investigar um ataque a uma loja no Centro Comercial da capital, aparentemente executado por uma concorrência do setor. Um vídeo mostra o exato momento em que um caminhão de entregas é manobrado para destruir a porta da empresa rival.

O crime ocorreu no fim da noite desta quarta-feira (23), na Avenida São José. O alvo foi a nova loja da empresa Eletro Shop, rede que possui cinco unidades do Amapá. A rede experimenta uma expansão meteórica, impulsionada por preços populares, entrega rápida e investimentos em comunicação.

Nas imagens do circuito de câmeras, é possível ver o caminhão da suposta loja concorrente chegando e manobrando de marcha ré para subir na calçada e atingir a porta da loja, que foi inaugurada no início deste mês.

A forma como a manobra foi feita descarta a possibilidade de um acidente, e deixa claro que se tratou de um ataque.

Depois de danificar a porta, o caminhão deixa o local em velocidade. Representantes da Eletro Shop afirmam que esse foi apenas um dos ataques por concorrentes.

“A rede Eletro Shop vem a público repudiar com veemência o ato que aconteceu no dia 22/03 na nossa unidade da R. São José/Macapá. Este ato é apenas um, de vários anteriores, cometido por empresas diferentes. O motivo central está ligado diretamente aos preços que são praticados em nossas unidades”, ressalta a loja em nota de repúdio.

“Posto isto, ao mesmo tempo que repudiamos os ataques, reafirmamos que seguiremos priorizando os clientes e praticando preços abaixo do mercado”, acrescentou.

A suposta loja proprietária do caminhão usado no ataque já foi identificada. O vídeo foi repassado para a Polícia Civil, que vai abrir inquérito para investigar se o veículo pertence mesmo à concorrente (como mostra a logo no baú do caminhão), e se o ato foi realmente elaborado pelos donos da loja adversária.