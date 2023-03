Em Macapá, exposição revela como mulheres atuaram nos bastidores da Independência

Exposição está em caminhão-museu na orla da capital do Amapá

Por SELES NAFES

Foi aberta neste sábado (25), em Macapá, a exposição “Itinerários da Independência”, coletânea itinerante que comemora os 200 anos da emancipação do Brasil, e que revela a importância de oito mulheres nos bastidores desse processo. A abertura da exposição ocorreu durante palestra a alunos da Escola Estadual Socorro Smith com o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), presidente da Comissão Curadora do Senado para o Bicentenário da Independência.

A exposição fica em Macapá até amanhã (26), em frente à Casa do Artesão, na orla da capital. O horário de visitação é das 15h às 20h, com entrada gratuita. Acompanhe no SNTV.