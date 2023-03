Em ramal com 18 comunidades, Clécio assina ordem de pavimentação

Ramal do Porto do Céu concentra uma população de aproximadamente seis mil pessoas

Por SELES NAFES

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), assinou, na tarde desta segunda-feira (27), uma ordem de serviço histórica para 18 comunidades atendidas pelo ramal do Porto do Céu. A primeira etapa das obras de pavimentação começa amanhã (28), com perspectiva de se estender no segundo semestre deste ano.

Ao longo do ramal, que tem 7 km a partir da Rodovia Duca Serra, existe uma população de aproximadamente seis mil pessoas, maior que municípios como Itaubal e Serra do Navio, por exemplo. A região também é ligação para uma área portuária e produz hortaliças e poupas de frutas, entre outros alimentos.

A primeira etapa terá 750 metros com recursos de R$ 680 mil de emenda do deputado federal Vinícius Gurgel (PL-AP), e o governador autorizou mais 150 metros.

“Não queremos só esses metros, queremos os 7 km inteiros. Tem época que o transporte escolar não consegue entrar aqui e nem dá para tirar a nossa produção”, explicou o presidente da Associação de Pequenos Agricultores da Comunidade das Acácias, Damásio Pereira.

Clécio revelou que outro projeto, apresentado pelo senador Davi Alcolumbre (UB-AP), contempla os 6 km restantes, e que a Secretaria de Transportes do Estado já prepara a licitação para o segundo trecho, que vai alcançar todo o ramal.

“Possivelmente, em abril, a gente vai ter aprovado no Calha Norte e já começaremos a licitação, que normalmente dura de três a seis meses. Com a aprovação e a licitação, dando tudo certo, a partir de agosto a gente dá a ordem de serviço para o segundo trecho”, revelou.

O lançamento da obra reuniu representantes das 18 comunidades, equipes da Setrap e da empresa que vai executar a pavimentação.