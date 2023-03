Em Santana, antigo prédio da prefeitura dará lugar a 100 lojas

Complexo comercial faz parte de projeto de revitalização da orla de Santana

Um novo centro comercial começou a ser construído pela prefeitura de Santana, na manhã desta quarta-feira (1ª), na área portuária da cidade, que fica a 17 km de Macapá. A obra faz parte do projeto Orla Center, que irá concentrar 100 lojas. Os recursos são de emenda do senador Davi Alcolumbre (UB).

Nesta amanhã, um dos primeiros passos foi a demolição do antigo prédio da prefeitura. Esta primeira etapa, que contempla as lojas, tem recurso de R$ 7 milhões já garantidos.

“Estamos dando o pontapé inicial deste tão sonhado projeto, com a construção do primeiro complexo que é o Orla Center, um prédio de dois andares para abrigar parte dos comerciantes que estão na beira do rio, permitindo que a gente execute as próximas etapas do Projeto Orla que o senador Davi abraçou com todo carinho”, explicou o prefeito.

O projeto completo está orçado em R$ 60 milhões já articulados pelo parlamentar. O objetivo é reurbanizar 41 mil metros quadrados do setor comercial e portuário, e revitalizar 200 metros da orla, entre o terminal pesqueiro e o Porto do Grego.

Além do centro comercial, o complexo terá uma área para armazenamento de produtos.