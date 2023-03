Em vídeo na delegacia, acusado de estelionato insinua que pagou propina para ser solto

Depois da polêmica, Aldair Miranda fez novo vídeo pedindo desculpas à Polícia Civil do Amapá.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ ZUMBI

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar a conduta de Aldair Pessoa Miranda, que gravou um vídeo – viralizado nas redes sociais – dentro de uma delegacia no qual insinua ter subornado a policiais para ser solto.

As imagens foram feitas por ele na quarta-feira (8), quando foi liberado após ser interrogado pelo delegado Ismael Nascimento, da 7ª DP, no Ciosp Macapaba, por causa de uma acusação de estelionato.

Aldair havia prestado depoimento após ser denunciado por um idoso que vende brinquedos em uma praça, às margens da Rodovia do Curiaú, no Bairro Jardim Felicidade, na zona norte de Macapá.

De acordo com o idoso, Aldair fez uma compra de R$ 100 e pediu para pagar com transferência via pix, mas afirmou não conseguir naquele momento. O acusado, então, prometeu à vítima que o faria quando chegasse em casa, o que não ocorreu. O calote gerou a denúncia do trabalhador.

Segundo o delegado Leonardo Fabrício, da 8ª DP, que também funciona no Ciosp do Macapaba, naquele depoimento, Aldair confessou que não havia pago a compra ao idoso. Para não ser indicado, ele se comprometeu em fazer o pagamento.

Como não tinha em espécie, fez um pix no valor de R$ 100 para um investigador. Tudo foi filmado – como prova de auto de exibição – para mostrar a ‘boa-fé’ do acusado. O agente sacou o valor e entregou à vítima, que assinou um termo de recebimento.

Como Aldair não tinha mandado de prisão, foi liberado. Tudo parecia resolvido.

“Aí ele faz essa palhaçada desse vídeo dando a entender que pagou propina para ser liberado”, aborreceu-se o delegado Leonardo Fabrício.

Arrependimento

Com a repercussão das imagens, na manhã desta quinta-feira (9), Aldair decidiu procurar a polícia, alegando que estava arrependido. Logo fez outro vídeo para ‘se desculpar’. Mas, segundo Leonardo Fabrício, mesmo assim, Aldair será responsabilizado.

O inquérito que apurou o crime de estelionato foi encerrado. Contudo, Aldair vai responder pelo crime de calúnia e difamação contra o Estado do Amapá.

“O inquérito acabou de ser instaurado e vamos começar a tomar as providências” , prometeu o delegado Leonardo.