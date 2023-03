Enfermeira é vítima de importunação sexual por paciente no HE

Crime ocorreu dentro do Hospital de Emergências do Centro de Macapá.

Uma profissional de saúde foi vítima de importunação sexual por um paciente que ela cuidava no Hospital de Emergência do Centro de Macapá. Ele teria assediado por várias vezes a enfermeira e mostrado seu órgão genital a ela duas vezes.

O homem, de 47 anos, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, está sendo procurado pela polícia. Ele fugiu do hospital.

O infrator foi indiciado nesta segunda-feira (27), pelo delegado Eduardo Marchette Quadrotti, da 6ª Delegacia de Polícia da Capital, por crime de importunação sexual e, ainda, falsa identidade, pois não deu seu nome verdadeiro ao dar entrada na unidade de saúde.

O indiciado foi identificado pelo setor de assistência social do hospital e denunciado por uma testemunha.

“Esse indivíduo foi internado para tratar tuberculose após se registrar com nome falso no hospital. Durante o tratamento, por duas vezes, de maneira completamente descabida e com testemunhas oculares, o indiciado mostrou o órgão genital a enfermeira que o atendia e fez insinuações libidinosas”, confirmou o delegado.

Segundo, Quadrotti, o acusado tem extensa ficha criminal. O inquérito policial foi enviado ao Poder Judiciário.