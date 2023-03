“Esperança de emprego renovada”, diz deputada com prorrogação de concurso

Certame do Instituto de Administração Penitenciária e de mais dois órgãos estaduais foram estendidos por mais dois anos

Acompanhando desde 2019 a situação dos candidatos aprovados no concurso do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), a deputada estadual Aldilene Souza (PDT) destacou a importância da prorrogação do certame, anunciada nesta sexta-feira (10).

“Agradeço ao governador Clécio Luís por essa decisão que representa uma vitória para todos nós. Sei o quanto essa prorrogação é importante para a vida de muitos e tenho certeza de que impactará positivamente a vida de muitas pessoas. Contem comigo sempre”, afirmou a deputada.

A parlamentar destacou ainda que a nova duração do concurso possibilitará o preenchimento de vagas e do cadastro reserva, trazendo esperança e perspectiva de emprego para muitos amapaenses na área de segurança pública.

Além do Iapen, o Governo do Estado anunciou mais dois anos de validade também para os concursos da Fundação da Criança e Adolescente (Fcria) e Grupo de Gestão.

Os certames que encerrariam no próximo dia 14 de março agora irão expirar em 2025.