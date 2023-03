Ex-vereador é preso após divulgar nudes da ex-namorada

Ele foi preso pelas Polícias Civil e Militar do Amapá. Crime ocorreu no município de Vitória do Jari.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O ex-presidente da Câmara de Vereadores de Vitória do Jari, município no sul do Estado do Amapá, foi preso em flagrante por ameaçar, invadir a casa e divulgar fotos da sua ex-namorada em momentos íntimos de nudez.

O caso ocorreu na noite do último domingo (26), mas só foi divulgado hoje (29) pela Polícia Civil do Amapá.

De acordo com o delegado Erivelton Clemente, o ex-vereador Jorgileno do Carmo Vieira, o Professor Leno, agiu motivado por ciúmes e por não aceitar o fim do relacionamento com a vítima.

“O acusado, ao presenciar sua ex-namorada na companhia de outro homem em um Bar e Dancenteria da cidade, ficou com ciúmes dela e divulgou fotos em que a vítima aparecia completamente nua”, confirmou o delegado.

Inconformado com o fim da relação e com ciúmes por vê-la com outro, Professor Leno foi até a residência da ex-namorada, arrombou a porta e invadiu a casa, ocasião em que, segundo a polícia, ameaçou a mulher. Não satisfeito, durante a madrugada, ele divulgou as imagens.

Pela manhã, a vítima foi surpreendida com fotos íntimas suas espalhadas em grupos de WhatsApp da cidade. Ela, então, procurou a polícia. Agentes da Delegacia de Vitória do Jari e policiais militares saíram atrás do acusado e o prenderam em flagrante.

“Ele foi autuado por divulgar nudez da vítima, qualificado pelo fato do suspeito ter tido relação íntima de afeto com ela, por violação de domicílio qualificado – por ter sido praticado durante a noite – e por ameaça na forma da Lei Maria da Penha, já que ficou demonstrada a relação íntima de afeto e a vulnerabilidade da vítima”, explicou o delegado.

O mandato do Professor Leno foi de 2019 a 2022, ocasião em que presidiu o poder legislativo do município.