Familiares do cabeleireiro Eldo organizam protesto

Manifestação ocorre 12 dias depois do atropelamento e morte do cabeleireiro, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ ZUMBI

Amigos e familiares do cabeleireiro Eldo Monteiro Duarte, de 42 anos, que morreu após ser atropelado na Rodovia Josmar Chaves Pinto, na zona sul de Macapá, no último dia 18 de fevereiro, vão fazer um protesto por justiça e a prisão do suspeito pelo crime.

A manifestação vai acontecer no final da tarde desta quinta-feira (2), em frente ao Ciosp do Pacoval, por onde o caso é investigado.

O inquérito ainda não foi concluído, resta apenas o resultado da perícia realizada pela Polícia Científica do Amapá no carro do acusado. O laudo ainda não está pronto.

O suspeito se apresentou na delegacia e foi ouvido pela delegada Josymaria Coelho, da Delegacia Especializada de Trânsito, dois dias após o atropelamento. Em depoimento, ele disse que fugiu sem prestar socorro porque se sentiu ameaçado por pessoas que iam chegando no local do acidente.

Imagens de uma câmera instalada próxima ao local mostram o momento que o motorista desce do carro, se livra de algum objeto na mão, em seguida volta para a picape, e arranca.

Eldo estava voltando de um ‘bico’ que tinha feito na noite anterior. Ele trazia dinheiro em uma bolsa, mas o valor, aproximadamente R$ 1 mil, segundo familiares, foi levado.

Edielson Monteiro Duarte, de 35 anos, irmão de Eldo, reclamou que o processo corre muito lento e pediu mais celeridade. Ele falou que existem provas robustas que comprovam o crime do motorista, incluindo omissão de socorro, por isso, ele pede a prisão do acusado, que não teve o nome divulgado pelas autoridades.

“Vai ser uma manifestação pacífica, pedindo mais comprometimento do poder público com o caso do meu irmão. Queremos justiça. Que esse rapaz seja preso e pague pelo que ele fez ao meu irmão”, protestou Edielson.

O movimento vai acontecer a partir das 18h, em frente ao Ciosp, localizado na Rua Guanabara, esquina com Avenida Ceara no Bairro Pacoval.