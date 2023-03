Fazendeiro é indiciado por atear fogo em 4 hectares de vegetação

Fazenda fica localizada no município de Mazagão, a 35 km de Macapá.

O dono de uma fazenda foi indiciado por crime ambiental após atear fogo em 40 mil metros quadrados de vegetação nativa dentro da própria propriedade.

A fazenda fica no município de Mazagão, a 35 km de Macapá. O homem tem 47 anos e não teve o nome divulgado pelas autoridades. O crime ocorreu em outubro do ano passado.

De acordo com o delegado Anderson Ramos, apesar de ficar dentro da sua fazenda, o espaço é considerado por lei como Área de Preservação Permanente.

“Essa área afetada fica localizada na fazenda do indiciado, no Ramal do Piquiazal, em Mazagão. Ele foi indiciado pelos crimes de provocar incêndio em mata ou floresta, e de destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção”, explicou o delegado.

O inquérito policial concluído foi encaminhado ao Poder Judiciário.