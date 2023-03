Federação de ONGs quer hospital do câncer em Macapá

Cinco instituições fazem parte da Federação. Elas nasceram na necessidade de tratamento adequado para pacientes oncológicos no Amapá.

Por ANDRÉ ZUMBI

Organizações Não Governamentais que ajudam pacientes com câncer no Amapá se uniram e formaram uma federação. Um dos principais objetivos da nova instituição é construir um hospital de câncer que atenda crianças e adultos em Macapá.

Muitos pacientes com câncer, principalmente aqueles que precisam de radioterapia, braquiterapia e outros tratamentos mais específicos, ainda são obrigados a buscar ajuda em outros estados.

O Amapá disponibiliza apenas a quimioterapia para adultos. E a única unidade disponível não dá conta da demanda. O problema fica mais grave quando os doentes são crianças e adolescentes.

É nessa necessidade de tratamento adequado que as ONGs deram origem à Federação Amapaense de Organizações Contra o Câncer (FEAPOC), fundada nesta quarta-feira (8). A cerimônia de assinatura da ata de constituição aconteceu na sede do Instituto Joel Magalhães (Ijoma), no Bairro Santa Rita, região central de Macapá.

A Federação é composta por cinco instituições: Carlos Daniel, Ijoma, Garotinhas Solidárias, Associação de Prevenção do Câncer de Santana e Casa de Apoio Nosso Lar.

Segundo Agenilson Silva, presidente da Carlos Daniel, a FEAPOC foi criada para assegurar os direitos dos pacientes oncológicos.

“É bem melhor você unir força para lutar do que lutar sozinho. É uma união que vai colher muitos frutos para melhorar a oncologia no Amapá, que precisa urgentemente”, considerou.

A primeira presidente Federação é a assistente social Lucia Damascenos. Ela falou da principal bandeira de luta, o hospital oncológico.

“Esse é um movimento de resistência que visa trazer o tratamento de câncer para o Amapá. Nossa primeira luta é o hospital de câncer equipado para quimioterapia, radioterapia, braquioterapia, hormonioterapia, que não têm no estado”, enfatizou a presidente.