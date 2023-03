Firma do AP é escolhida como ‘Melhor escritório digital de advocacia do Brasil’

Jonas Sousa, Daniela Amanajás e Alder Costa. A firma Sousa Advogados superou mais de 400 escritórios inscritos no concurso

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Superando firmas de outros estados, Sousa Advogados acaba de ser escolhido como o melhor escritório digital de advocacia de 2023. A escolha foi anunciada pela ADVBOX, plataforma de gestão que atende 20 mil escritórios em todo o Brasil.

Mais de 400 escritórios se inscreveram no concurso. Berwanger Advogados, Engel Advogados, Euro, Grupo Montalvão, Guedes Associados, BBZ, Rafael Gonçalves, Koetz Advocacia e Sousa Advogados estavam com 98 escritórios que passaram para a etapa final. A escolha foi feita por 78 jurados.

Desde 2019, o escritório Sousa Advogados vem investindo em tecnologia para alcançar as comunidades mais necessitadas do Amapá e do Pará.

A ADVBOX conecta quatro unidades da empresa com resultados impressionantes em atendimento e vitórias judiciais.

“A gestão está completamente alinhada na parte financeira, tributária e controladoria jurídica, estando próxima da marca da marca de 10 mil processos judiciais previdenciários e trabalhistas”, informou a ADVBOX no vídeo onde divulga o vencedor de 2023.

Em 2022, a empresa abraçou o projeto Norte Sem Fome, que doa alimentos para comunidades carentes nos dois estados. Foram doados mais de R$ 100 mil em cestas básicas. Esse trabalho também é citado pela ADVBOX no anúncio do prêmio.

“Damos os parabéns a toda a equipe da Sousa Advogados, o prêmio foi muito merecido. A cultura do escritório reflete muitos os valores da advocacia digital que está surgindo em todo o Brasil”, completa a ADVBOX.

Foram analisados dados e resultados de marketing jurídico digital, gestão, receita, folha de pagamento, processos, clientes, atuação geográfica e novos fechamentos de contratos em 2022.

“Esse prêmio é uma verdadeira fonte de inspiração para melhoria da gestão na advocacia”, avalia Jonas Sousa, CEO do escritório vencedor.