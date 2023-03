Foragido surta e esfaqueia companheira em cima de caixa d’água

Vítima foi resgatada por bombeiros que precisaram cortar parte do telhado da estrutura para prestar o socorro

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher foi esfaqueada e mantida em cárcere privado por seu companheiro durante três horas, em cima da estrutura de uma caixa d’água da Feira do Agricultor, no Buritizal, na zona sul de Macapá. A crise aconteceu na noite desta sexta-feira (10), por volta de 19h45.

Os militares do 1º Batalhão, sob o comando do sargento Sadrack, foram acionados para atender uma ocorrência de rixa, mas chegando ao local, um vigilante informou que havia uma mulher ferida, sendo necessário escalar a estrutura de cinco metros de altura para ter acesso ao compartimento onde ela estaria com o agressor armado com uma faca.

A região foi cercada e os policiais passaram a negociar com o infrator, mas ele insistia em não se entregar. Foi então que o Bope foi chamado e, horas depois, Alessandro da Silva Trindade, de 29 anos, decidiu descer e se entregar.

O acesso ao compartimento só foi possível com a ajuda do Corpo de Bombeiros Militar. Para a retirada da vítima, que havia perdido muito sangue e foi encontrada inconsciente, os bombeiros precisaram cortar parte do telhado da feira. Em seguida, utilizando uma escada Ruana Mayara, de 27 anos, foi trazida para baixo e levada ao hospital. Ela tinha ferimentos nas pernas e braços e em cima da caixa d’água foram encontradas uma faca e uma tesoura.

O sargento Jefferson Junior, do CBM, explicou sobre o método usado para resgatar a vítima.

“De imediato, fizemos o atendimento à ela, colocamos na prancha. Utilizamos uma técnica para descer com ela chamada escada em trilho e, com apoio da guarnição, conseguimos lograr êxito sem nenhuma alteração na ocorrência”, disse o bombeiro.

Alessandro foi preso por tentativa de homicídio e cárcere privado. Já na delegacia, os militares descobriram que ele estava com um mandado de prisão em aberto.

A motivação para o ataque à companheira é desconhecido mas os policiais suspeitam que ele estaria sob efeito de drogas.