Força-tarefa supera 700 cirurgias ortopédicas em busca de ‘zero fila’

Só em fevereiro o HE de Macapá contabilizou 249 cirurgias e o HCAL 163.

A força-tarefa de profissionais da saúde encerrou com 787 cirurgias ortopédicas nos hospitais de Emergência Oswaldo Cruz (HE) e Dr. Alberto Lima (Hcal) a primeira fase do programa Zera Fila, do Governo do Amapá.

O número é cinco vezes maior do que a meta estipulada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) que era de 150 operações até dia 28 de fevereiro.

Somente em fevereiro o HE contabilizou 249 cirurgias e o HCAL 163, totalizando 412 procedimentos ortopédicos em 28 dias. Em janeiro, o programa já tinha realizado 375 cirurgias desse tipo.

A Sesa dará início ainda em março à segunda fase do programa, que consiste na busca ativa de pacientes que aguardam em casa pela marcação da cirurgia.

A secretária de Saúde, Silvana Vedovelli afirmou que dos reflexos do programa é percebido dentro do HE. Embora a demanda seja intensa, é possível uma rotatividade maior nos corredores, que ainda acumulam pacientes à espera de cirurgia.

“Ainda temos casos represados, mas com a próxima etapa do programa, e mais uma vez com o empenho os profissionais, esperamos reduzir a fila de espera, agora por cirurgias eletivas”.