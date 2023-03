Furlan anuncia construção da nova Ponte Sérgio Arruda

Prefeito falou sobre o assunto em coletiva nesta sexta-feira (24), quando também fez um balanço da viagem a Brasília com vereadores e gestores

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan (Cidadania) anunciou, na manhã desta sexta-feira (24), a construção da nova Ponte Sérgio Arruda – um dos principais gargalos no ponto de ligação com a zona norte da cidade. A atual ponte foi inaugurada há mais de 20 anos.

O anúncio foi feito em coletiva de imprensa na qual fez um balanço da viagem à Brasília (DF), onde esteve acompanhado de uma comitiva de vereadores e gestores municipais, em busca de recursos para obras de mobilidade urbana e infraestrutura na capital.

O Ministério da Defesa liberou R$ 15 milhões para a obra, por indicação do senador Davi Alcolumbre (UB) e do deputado federal Vinícius Gurgel (PL). A prefeitura de Macapá investiu R$ 600 mil na confecção do projeto.

A estrutura terá quatro pistas de rolagem e a ordem de serviço será emitida nos próximos dias. No primeiro momento, segundo o prefeito, serão confeccionadas estacas da base da estrutura, que são fabricadas fora do estado. O dinheiro já está em conta, e a obra deve começar em 30 dias. O tempo estimado para a conclusão é de 6 meses.

“Importante dizer que a prefeitura, prevendo essa edificação, construiu a via Aníbal Barcelos e pavimentou o trecho do muro da Infraero, no São Lázaro, para dar alternativas para a fluidez do trânsito”, afirmou o prefeito.

Mais recursos

Furlan também anunciou recursos que serão destinados pela deputada federal Silvia Waiãpi (PL) para a compra de armamento para a Guarda Civil Metropolitana, construção do paiol para armas, novo quartel da instituição e aquisição de novos veículos e outros equipamentos.

No Ministério do Desenvolvimento Agrário alocou investimentos para a agricultura familiar do município.

O senador Lucas Barreto (PSD) se prometeu destinar R$ 1 milhão de emenda para a construção de cisternas no Arquipélago do Bailique.

O presidente da Câmara Municipal, Marcelo Dias (SD), frisou que foi a primeira vez que uma comitiva de parlamentares municipais acompanhou o prefeito da capital em uma viagem até Brasília em busca recursos.

“Isso demonstra força que a população de Macapá tem. A Câmara de Macapá está alinhada com o prefeito Furlan para que possamos acelerar todas as votações, porque estamos trabalhando para trazer melhorias para a cidade”, afirmou Dias.