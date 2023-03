Furlan anuncia subsídio, mas cobra aumento da frota de ônibus

Subsídio no valor de R$ 400 mil deve ser pago ainda neste mês a empresas de transporte coletivo de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Em troca do aumento da frota e manutenção do preço da passagem, o prefeito de Macapá, Dr. Furlan, autorizou subsídio de mais de R$ 400 mil às empresas de ônibus. O valor deve ser repassado ainda este mês pela Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac).

Em contrapartida, as concessionárias se comprometeram em ampliar a oferta de viagens diárias e a não aumentarem o valor da tarifa, que atualmente é de R$ 3,70.

O texto será publicado no Diário Oficial do Município nos próximos dias. A Lei Complementar 156/2022 é a que autoriza o repasse de subsídio às empresas de ônibus.

Este será o terceiro subsídio concedido pela prefeitura às empresas. O primeiro foi pago e janeiro, no valor de R$ 469.928. O de fevereiro soma R$ 435.593, e será pago ainda em março.

O município de Macapá é atendido por 3 operadoras de ônibus, que juntas transportam cerca de 40 mil pessoas diariamente, com uma frota de 50 veículos.

O diretor-presidente da CTMac, Paulo Barros, explica que o subsídio é a diferença entre a tarifa técnica, custo suficiente para manter o sistema, e a tarifa pública, a passagem de ônibus que o usuário paga ao utilizar o transporte.

“Em cidades que já adotam o subsídio, o poder público custeia a diferença para manter a qualidade no transporte e não impactar diretamente na tarifa paga pelo usuário. O valor do subsídio foi acordado em negociações entre as empresas de ônibus, a prefeitura e a Câmara Municipal”, explicou o gestor.

Uma nova licitação do serviço está em andamento.